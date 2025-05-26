До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая

Во вторник, 27 мая, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 26 до 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 13 до 18 градусов, дневная — от 24 до 29.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — до 15-20 м/с.