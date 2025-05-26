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До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая

Погода 19:49   26.05.2025
Елена Нагорная
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая Фото: Василий Голосный

Во вторник, 27 мая, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 26 до 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 13 до 18 градусов, дневная — от 24 до 29.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 27 мая, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".