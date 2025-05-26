До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 27 мая, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 26 до 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 13 до 18 градусов, дневная — от 24 до 29.
Ветер юго-восточный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 27 мая, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".