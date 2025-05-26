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На блокпосте на Харьковщине остановили пьяного, он хотел откупиться – полиция

Общество 12:08   26.05.2025
Виктория Яковенко
На блокпосте на Харьковщине остановили пьяного, он хотел откупиться – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение получил 54-летний мужчина. По данным харьковских правоохранителей, фигурант ехал под хмельком, а затем предлагал взятку копам.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в начале мая в Ольховатской громаде на блокпосте правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

На месте полицейские предложили мужчине пройти осмотр с помощью прибора «Драгер». Тест подтвердил — мужчина был пьян за рулем, уровень алкоголя в его крови составил 0,43 промилле.

«При составлении административных материалов нарушитель попытался избежать ответственности. Он предложил полицейскому неправомерную выгоду в сумме 1700 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности за такие действия, однако тот продолжал настаивать», – добавили в полиции.

На водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

Кроме этого, 21 мая следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) ККУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 54-летний мужчина. По данным харьковских правоохранителей, фигурант ехал под хмельком, а затем предлагал взятку копам.".