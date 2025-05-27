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Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 28 мая в Харькове и области

Погода 21:03   27.05.2025
Оксана Якушко
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 28 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь без осадков, днем ​​местами будет небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами, утром и днем ​​повсюду порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​воздух прогреется до 19 – 24°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет 16-18°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21-23°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 21:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".