Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 28 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь без осадков, днем ​​местами будет небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер ожидают юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами, утром и днем ​​повсюду порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​воздух прогреется до 19 – 24°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 16-18°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21-23°.