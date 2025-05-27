В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
Правоохранители разыскали на Харьковщине мужчину, который, вероятно, избил незнакомца в электропоезде. От полученных повреждений потерпевший умер в больнице.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле получили сообщение от дежурной по вокзалу железнодорожной станции «Лозовая». К ней обратился мужчина, которого избил неизвестный в вагоне электрички.
«Полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Лозовского района. Он вместе со своим товарищем употребляли спиртные напитки в Лозовом. Вечером они пошли на железнодорожный вокзал и сели в вагон электропоезда, где продолжили употреблять спиртное. В вагоне на лавочке спал 54-летний мужчина. Злоумышленник подошел к нему и стал избивать. Он нанес удар кулаком и рукояткой пневматического пистолета в голову потерпевшему, бил ногами. 54-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер в больнице. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся», — выяснили правоохранители.
26 мая копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и умышленном тяжком телесном повреждении.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали на Харьковщине мужчину, который, вероятно, избил незнакомца в электропоезде. От полученных повреждений потерпевший умер в больнице.".