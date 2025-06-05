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Ночные атаки БпЛА: как это влияет на харьковчан, рассказали в полиции

Общество 15:34   05.06.2025
Виктория Яковенко
Ночные атаки БпЛА: как это влияет на харьковчан, рассказали в полиции Скриншот

Кроме Харькова, ночью 5 июня вражеские дроны ударили по селам Васищево и Песочин. О последствиях этих «прилетов» рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

По его данным, в Васищево БпЛА «Герань-2» атаковали фармацевтическую компанию, там загорелся грузовик. В Песочине – дрон упал на территорию домохозяйства.

Токарь констатирует: сейчас враг для атак использует 5-6 БпЛА, которые одновременно бьют по одной локации.

«Такая тактика — использование беспилотников стаями и в ночное время — это уже практика для россиян, таким образом они терроризируют население, ведь эти удары происходят каждую ночь, обычно это утреннее время, когда у людей глубокий сон. Прерывание сна может иметь отрицательные последствия для ментального здоровья в целом. Те люди, которые работают в государственных учреждениях, разных предприятиях — понятно, какие они будут, если каждую ночь они просыпаются от громких ударов и получают стресс», – считает Токарь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме Харькова, ночью 5 июня вражеские дроны ударили по селам Васищево и Песочин.".