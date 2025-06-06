В некоторых домах в Харькове будут отключать газ: адреса
Фото: mrpl.city
С 9 по 13 июня специалисты проведут работы по газовым сетям в Шевченковском районе Харькова.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в связи с этим газоснабжение будет временно прекращено по адресам: ул. Батумская дом. 4, 4/32, 4/6, 4/1, 4/14, 4/3, 4/12, 4/56-А, 4/56, 4/62, 4/34, 4/45-Б, 4/29-А, 4/60, 4/27, 4/4, 4/4 44, 46, 48, 56, 60, 62.
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 13 июня специалисты проведут работы по газовым сетям в Шевченковском районе Харькова.".