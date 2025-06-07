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Девять боев на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:11   07.06.2025
Оксана Горун
Девять боев на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 7 июня проинформировал: армия РФ продолжала штурмовать на Харьковском и Купянском направлениях.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка», — сообщили в Генштабе.

Всего на фронте в Украине за сутки было 212 боев. Из них 21 — на Лиманском направлении, где российская армия рвется, в том числе, к админгранице Харьковской области (в частности, были атаки в направлении Нового Мира и Ольговки).

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«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два склада боеприпасов, а также три других важных объекта врага», — отметили в ГШ.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 7 июня проинформировал: армия РФ продолжала штурмовать на Харьковском и Купянском направлениях".