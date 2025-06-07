Live
  • Сб 07.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.38

До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня

Погода 21:10   07.06.2025
Оксана Горун
До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в воскресенье, 8 июня, ясную и жаркую погоду.

Осадков не ожидают ни в городе, ни в области. Ветер будет умеренным — 5 – 10 м/с.

Температура в Харькове: ночью 18 – 20°, днем ​​32 – 34°.

В области: ночью 17 – 22°, днем ​​30 – 35°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, жара на большей части территории Украины начнет спадать уже в понедельник. Но в Харьковской области первый день с температурой ниже 30° ожидается во вторник, 10 июня. Тогда же местами пройдут дожди с грозами. Но в целом особой влажности на следующей неделе аграриям и огородникам ждать не стоит.

Читайте также: Сколько быть рекордной жаре: прогноз Всемирной метеорологической организации

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 7 июня: КАБами по местам отдыха в центре в выходной
Новости Харькова — главное 7 июня: КАБами по местам отдыха в центре в выходной
07.06.2025, 20:21
Циничный обстрел по любимому месту отдыха харьковчан — было 4 КАБа (видео)
Циничный обстрел по любимому месту отдыха харьковчан — было 4 КАБа (видео)
07.06.2025, 20:37
«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной
«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной
07.06.2025, 20:15
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
04.06.2025, 12:11
В Харькове погибла сотрудница КП, Терехов сообщил, что за предприятие горит
В Харькове погибла сотрудница КП, Терехов сообщил, что за предприятие горит
07.06.2025, 16:35
Угроза из Сумской области для Харьковщины: обзор фронта (видео)
Угроза из Сумской области для Харьковщины: обзор фронта (видео)
07.06.2025, 20:20

Новости по теме:

13:26
Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»
18:55
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему
14:12
В Украине скоро начнется «лайтжара». Что передают харьковские синоптики
10:02
Сколько быть рекордной жаре: прогноз Всемирной метеорологической организации
21:20
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая

Вы читали новость: «До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 21:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в воскресенье, 8 июня, ясную и жаркую погоду".