До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в воскресенье, 8 июня, ясную и жаркую погоду.
Осадков не ожидают ни в городе, ни в области. Ветер будет умеренным — 5 – 10 м/с.
Температура в Харькове: ночью 18 – 20°, днем 32 – 34°.
В области: ночью 17 – 22°, днем 30 – 35°.
Напомним, по прогнозам синоптиков, жара на большей части территории Украины начнет спадать уже в понедельник. Но в Харьковской области первый день с температурой ниже 30° ожидается во вторник, 10 июня. Тогда же местами пройдут дожди с грозами. Но в целом особой влажности на следующей неделе аграриям и огородникам ждать не стоит.
Читайте также: Сколько быть рекордной жаре: прогноз Всемирной метеорологической организации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 21:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в воскресенье, 8 июня, ясную и жаркую погоду".