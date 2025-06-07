До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в воскресенье, 8 июня, ясную и жаркую погоду.

Осадков не ожидают ни в городе, ни в области. Ветер будет умеренным — 5 – 10 м/с.

Температура в Харькове: ночью 18 – 20°, днем ​​32 – 34°.

В области: ночью 17 – 22°, днем ​​30 – 35°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, жара на большей части территории Украины начнет спадать уже в понедельник. Но в Харьковской области первый день с температурой ниже 30° ожидается во вторник, 10 июня. Тогда же местами пройдут дожди с грозами. Но в целом особой влажности на следующей неделе аграриям и огородникам ждать не стоит.