Попросила занять 50 грн, а сняла 24 тысячи: харьковчанке сообщили о подозрении

25-летнюю жительницу Харькова подозревают сразу в двух преступлениях: краже и уничтожении имущества. Ущерб достигает почти 200 тыс. грн.

Подробности дела сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Изначально следователи выяснили, что женщина причастна к поджогу автомобиля «Skoda» (экспертиза оценила, что пострадавшему владельцу нанесли 153 тыс. грн ущерба). А уже во время досудебного расследования копы обнаружили еще одно деяние подозреваемой.

«В мае фигурантка попросила знакомого одолжить 50 гривен. Он предложил ей переслать средства на карту через онлайн-банкинг на собственном телефоне. Передал соседке по общежитию мобильный, чтобы та ввела свои данные. Женщина, пользуясь возможностью, перевела на свой счет 24 тысячи гривен. Затем деньги потратила на собственные нужды», — проинформировали в ГУНП.

В итоге гражданке сообщили о подозрении по двум статьям УК.