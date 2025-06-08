Где россияне пытались наступать на Харьковщине – оценка ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщает о боях возле Купянска и Волчанска.
7 июня российские войска продолжили наступать на севере Харьковской области, однако без успеха.
Есть неподтвержденное сообщение российского милитариста, что россияне незначительно продвинулись в районе Липцев (к северу от Харькова).
6 и 7 июня войска РФ провели наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая и 6 июня, указывают, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной (к северу от Купянска). По оценкам ISW, это наступление не происходило в течение последних 24 часов.
Россияне продолжали наземные атаки к северу от Купянска в районе Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска в районе Красного Первого и в направлении Кутковки; и к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки 6 и 7 июня.
7 июня войска РФ продолжили наступательные действия на Боровском направлении, но без успеха.
6 и 7 июня российские войска атаковали северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и юго-восточнее Боровой в районе Грековки и Твердохлебово, а также в направлении Новосергиевки и Ольговки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, волчанск, Институ изучения войны, купянск, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 08:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщает о боях возле Купянска и Волчанска.".