Где россияне пытались наступать на Харьковщине – оценка ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает о боях возле Купянска и Волчанска.

7 июня российские войска продолжили наступать на севере Харьковской области, однако без успеха.

Есть неподтвержденное сообщение российского милитариста, что россияне незначительно продвинулись в районе Липцев (к северу от Харькова).

6 и 7 июня войска РФ провели наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая и 6 июня, указывают, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной (к северу от Купянска). По оценкам ISW, это наступление не происходило в течение последних 24 часов.

Россияне продолжали наземные атаки к северу от Купянска в районе Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска в районе Красного Первого и в направлении Кутковки; и к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки 6 и 7 июня.

7 июня войска РФ продолжили наступательные действия на Боровском направлении, но без успеха.

6 и 7 июня российские войска атаковали северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и юго-восточнее Боровой в районе Грековки и Твердохлебово, а также в направлении Новосергиевки и Ольговки.