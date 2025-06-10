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Прогноз погоды в Харькове и области на 11 июня: без осадков

Погода 20:18   10.06.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 11 июня: без осадков Фото: Василий Голосный

В среду, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер северный, днем западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 20:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.".