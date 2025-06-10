Прогноз погоды в Харькове и области на 11 июня: без осадков

В среду, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов, дневная — от 21 до 26.

Ветер северный, днем западный — 5-10 м/с.

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