Птенца спасли во время пожара на Харьковщине (фото)

В Золочевской громаде 9 июня спасатели вынесли из огня птенца.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что горел сухостой. Птенца увидели в горящих зарослях.

«Этот малыш чуть не погиб. К счастью, спасатели вовремя заметили его и отнесли подальше от места пожара, которое, вероятно, было его домом! К сожалению, не все истории заканчиваются так счастливо. Сколько таких беззащитных созданий погибают в огне, оставаясь незамеченными? Эта разрушительная сила – не стихия, это прямое следствие человеческого безразличия и безответственности. Каждый поджог – это смерть для кого-то», — подчеркнули спасатели.