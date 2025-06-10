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Птенца спасли во время пожара на Харьковщине (фото)

Общество 15:31   10.06.2025
Виктория Яковенко
Птенца спасли во время пожара на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Золочевской громаде 9 июня спасатели вынесли из огня птенца.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что горел сухостой. Птенца увидели в горящих зарослях.

«Этот малыш чуть не погиб. К счастью, спасатели вовремя заметили его и отнесли подальше от места пожара, которое, вероятно, было его домом! К сожалению, не все истории заканчиваются так счастливо. Сколько таких беззащитных созданий погибают в огне, оставаясь незамеченными? Эта разрушительная сила – не стихия, это прямое следствие человеческого безразличия и безответственности. Каждый поджог – это смерть для кого-то», — подчеркнули спасатели.

птенца спасли на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
птенца спасли на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде 9 июня спасатели вынесли из огня птенца.".