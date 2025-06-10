Птенца спасли во время пожара на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Золочевской громаде 9 июня спасатели вынесли из огня птенца.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что горел сухостой. Птенца увидели в горящих зарослях.
«Этот малыш чуть не погиб. К счастью, спасатели вовремя заметили его и отнесли подальше от места пожара, которое, вероятно, было его домом! К сожалению, не все истории заканчиваются так счастливо. Сколько таких беззащитных созданий погибают в огне, оставаясь незамеченными? Эта разрушительная сила – не стихия, это прямое следствие человеческого безразличия и безответственности. Каждый поджог – это смерть для кого-то», — подчеркнули спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, птенец, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде 9 июня спасатели вынесли из огня птенца.".