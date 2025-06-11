На Харьковском направлении враг потерял 70 военных – ВСУ

О потерях врага и обстрелах на Харьковском направлении рассказали в сводке за 11 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 8 авиаударов с применением 5 КАБов, 47 НАР, задействовали 135 дронов-камикадзе, также осуществили 628 обстрелов позиций защитников Украины», – передают в ОТГВ «Харьков».

На севере области российские оккупанты потеряли 70 военных, а также 93 единицы вооружения и техники. ВСУ уничтожили: четыре артсистемы, десять авто, 75 БпЛА, 77 укрытий, два места для хранения горюче-смазочных материалов, два склада с боеприпасами.