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На Харьковском направлении враг потерял 70 военных – ВСУ

Украина 11:50   11.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении враг потерял 70 военных – ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О потерях врага и обстрелах на Харьковском направлении рассказали в сводке за 11 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 8 авиаударов с применением 5 КАБов, 47 НАР, задействовали 135 дронов-камикадзе, также осуществили 628 обстрелов позиций защитников Украины», – передают в ОТГВ «Харьков».

На севере области российские оккупанты потеряли 70 военных, а также 93 единицы вооружения и техники. ВСУ уничтожили: четыре артсистемы, десять авто, 75 БпЛА, 77 укрытий, два места для хранения горюче-смазочных материалов, два склада с боеприпасами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага и обстрелах на Харьковском направлении рассказали в сводке за 11 июня в ОТГВ «Харьков».".