Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы

В четверг, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 20 до 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 18 до 23.

Ветер ночью переменных направлений — 3-8 м/с, днем западный — 7-12 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.

Читайте также: Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине