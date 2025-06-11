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Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы

Погода 21:05   11.06.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы Фото: Василий Голосный

В четверг, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 20 до 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 18 до 23.

Ветер ночью переменных направлений — 3-8 м/с, днем западный — 7-12 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, по области местами гроза.".