Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Фото: Василий Голосный
В четверг, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — от 20 до 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 18 до 23.
Ветер ночью переменных направлений — 3-8 м/с, днем западный — 7-12 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, по области местами гроза.".