Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине
В первой декаде июня условия для всех сельскохозяйственных культур были преимущественно малоблагоприятными, а на севере, юго-западе и в центре области — неудовлетворительными.
Как пишет Региональный центр по гидрометеорологии, в начале первого месяца лета не было эффективных осадков, днем стояла жара и наблюдались суховеи, образовывалась и усиливалась засуха.
«Условия для полноценного налива зерна озимых и яровых зерновых культур ухудшились», — констатировали метеорологи.
Напомним, температурные рекорды фиксировали в Харькове три дня подряд — 7, 8 и 9 июня.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, засуха, погода, урожай;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первой декаде июня условия для всех сельскохозяйственных культур были преимущественно малоблагоприятными, а на севере, юго-западе и в центре области — неудовлетворительными.".