Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине

В первой декаде июня условия для всех сельскохозяйственных культур были преимущественно малоблагоприятными, а на севере, юго-западе и в центре области — неудовлетворительными.

Как пишет Региональный центр по гидрометеорологии, в начале первого месяца лета не было эффективных осадков, днем стояла жара и наблюдались суховеи, образовывалась и усиливалась засуха.

«Условия для полноценного налива зерна озимых и яровых зерновых культур ухудшились», — констатировали метеорологи.

Напомним, температурные рекорды фиксировали в Харькове три дня подряд — 7, 8 и 9 июня.