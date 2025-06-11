Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине

Погода 20:19   11.06.2025
Елена Нагорная
Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине

В первой декаде июня условия для всех сельскохозяйственных культур были преимущественно малоблагоприятными, а на севере, юго-западе и в центре области — неудовлетворительными.

Как пишет Региональный центр по гидрометеорологии, в начале первого месяца лета не было эффективных осадков, днем стояла жара и наблюдались суховеи, образовывалась и усиливалась засуха.

«Условия для полноценного налива зерна озимых и яровых зерновых культур ухудшились», — констатировали метеорологи.

Напомним, температурные рекорды фиксировали в Харькове три дня подряд — 7, 8 и 9 июня.

Читайте также: Над Харьковом взойдет Клубничная Луна: астроном объяснил, почему она особенная

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:30
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
12.06.2025, 03:36

Новости по теме:

08:34
Харьков третий день подряд бьет температурные рекорды
20:13
Немного прохладнее, до +27: погода в Харькове и области на 10 июня
21:10
До +35°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 июня
13:26
Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»
18:55
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему

Вы читали новость: «Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первой декаде июня условия для всех сельскохозяйственных культур были преимущественно малоблагоприятными, а на севере, юго-западе и в центре области — неудовлетворительными.".