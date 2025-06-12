Более 30 зданий пострадали, вылетело пол тысячи окон – последствия в Харькове
На месте ночных «прилетов» БаЛА в Харькове работают коммунальщики.
По данным Харьковского горсовета, в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах было повреждено 34 здания. Три из них подверглись разрушениям конструктива.
«В общем было выбито 363 окна в квартирах, еще 190 — в местах общего пользования, а также повреждено 250 балконных остеклений, 21 дверь, девять кровель. Кроме того, повреждены пять проводов уличного освещения, которые коммунальщики уже восстановили», — добавили в мэрии.
Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. А КП «Жилкомсервис» проводит предварительное обследование и консультирует жителей о получении помощи по госпрограмме «єВідновлення».
В КП «Харьковблагоустройство» уточнили, что на местах работает 261 сотрудник и 9 единиц спецтехники. Коммунальщики убирают мусор, битые стекла, крупногабаритные элементы, убирают и вывозят ветки поврежденных деревьев.
Напомним, враг атаковал Харьков беспилотниками с 01:37 до 03:08. Было 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. «Прилеты» зафиксировали в трех районах – Шевченковском, Слободском и Салтовском. Под обстрелы попали дома, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. По последним данным Харьковской областной прокуратуры, пострадали 16 человек, среди них — четыре ребенка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, коммунальщики, новости Харькова, последствия;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте ночных «прилетов» БаЛА в Харькове работают коммунальщики.".