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Более 30 зданий пострадали, вылетело пол тысячи окон – последствия в Харькове

Общество 10:48   12.06.2025
Виктория Яковенко
Более 30 зданий пострадали, вылетело пол тысячи окон – последствия в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На месте ночных «прилетов» БаЛА в Харькове работают коммунальщики.

По данным Харьковского горсовета, в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах было повреждено 34 здания. Три из них подверглись разрушениям конструктива.

«В общем было выбито 363 окна в квартирах, еще 190 — в местах общего пользования, а также повреждено 250 балконных остеклений, 21 дверь, девять кровель. Кроме того, повреждены пять проводов уличного освещения, которые коммунальщики уже восстановили», — добавили в мэрии.

Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. А КП «Жилкомсервис» проводит предварительное обследование и консультирует жителей о получении помощи по госпрограмме «єВідновлення».

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

В КП «Харьковблагоустройство» уточнили, что на местах работает 261 сотрудник и 9 единиц спецтехники. Коммунальщики убирают мусор, битые стекла, крупногабаритные элементы, убирают и вывозят ветки поврежденных деревьев.

Напомним, враг атаковал Харьков беспилотниками с 01:37 до 03:08. Было 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. «Прилеты» зафиксировали в трех районах – Шевченковском, Слободском и Салтовском. Под обстрелы попали дома, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. По последним данным Харьковской областной прокуратуры, пострадали 16 человек, среди них — четыре ребенка.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте ночных «прилетов» БаЛА в Харькове работают коммунальщики.".