В ВСУ рассказали, какие потери понес враг за сутки на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага и боях на севере Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 авиаудара с применением 2 КАБов, 2 НАР, задействовали 149 дронов-камикадзе, также совершили 715 обстрелов позиций защитников Украины. Наши защитники успешно отразили атаку врага в направлении Охримовки», – пишут в ОТГВ «Харьков».
За сутки на севере Харьковщины ВСУ ликвидировали 61 военного ВС РФ, 27 из них – убиты.
Кроме того, СОУ уничтожили 137 единиц вооружения и военной техники россиян: четыре артсистемы, 13 авто, 101 БпЛА, 135 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов и склад с боеприпасами.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 14:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага и боях на севере Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков».".