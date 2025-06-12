В ВСУ рассказали, какие потери понес враг за сутки на севере Харьковщины

О потерях врага и боях на севере Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 авиаудара с применением 2 КАБов, 2 НАР, задействовали 149 дронов-камикадзе, также совершили 715 обстрелов позиций защитников Украины. Наши защитники успешно отразили атаку врага в направлении Охримовки», – пишут в ОТГВ «Харьков».

За сутки на севере Харьковщины ВСУ ликвидировали 61 военного ВС РФ, 27 из них – убиты.

Кроме того, СОУ уничтожили 137 единиц вооружения и военной техники россиян: четыре артсистемы, 13 авто, 101 БпЛА, 135 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов и склад с боеприпасами.