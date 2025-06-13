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Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы

Погода 20:28   13.06.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы Фото: Василий Голосный

В субботу, 14 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой, по области местами шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 20 до 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов, дневная — от 20 до 25.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 14 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой, по области местами шквалы.".