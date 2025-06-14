Live
  • Сб 14.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали

Общество 13:42   14.06.2025
Виктория Яковенко
Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 11 июня потерпевший приехал в областной центр по делам и познакомился с жителем региона, который предложил ему вечером пойти в подвал дома в Холодногорском районе.

«Во время совместного употребления спиртных напитков злоумышленник попросил у потерпевшего мобильный телефон и, как только он его передал, распилил газ из баллончика в глаза мужчине. 30-летний подозреваемый отобрал у потерпевшего телефон, деньги, документы и сбежал с места происшествия», — выяснили правоохранители.

Копы разыскали предполагаемого нападающего. У него изъяли вещи, принадлежащие потерпевшему.

Следователи сообщили 30-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Пьяный водитель на Харьковщине хотел откупиться от копов за 5000 гривен – НПУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон
Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон
13.06.2025, 11:55
Новости Харькова — главное за 14 июня: ситуация на фронте, что выросло в цене
Новости Харькова — главное за 14 июня: ситуация на фронте, что выросло в цене
14.06.2025, 12:14
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
14.06.2025, 06:00
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
13.06.2025, 20:28
Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали
Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали
14.06.2025, 13:42
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
14.06.2025, 15:00

Новости по теме:

13:06
В Безлюдовке супруги напали на копа и работника ТЦК – полиция
16:14
С ножом бросился на работника и «обчистил» кассу: инцидент в Люботине
14:10
Волонтер Стерненко заявил о нападении: в каком он состоянии, детали от СБУ
14:52
«Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн
14:50
На Харьковщине «кошмарили» пенсионеров: подозревают четырех мужчин (фото)

Вы читали новость: «Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.".