Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 11 июня потерпевший приехал в областной центр по делам и познакомился с жителем региона, который предложил ему вечером пойти в подвал дома в Холодногорском районе.
«Во время совместного употребления спиртных напитков злоумышленник попросил у потерпевшего мобильный телефон и, как только он его передал, распилил газ из баллончика в глаза мужчине. 30-летний подозреваемый отобрал у потерпевшего телефон, деньги, документы и сбежал с места происшествия», — выяснили правоохранители.
Копы разыскали предполагаемого нападающего. У него изъяли вещи, принадлежащие потерпевшему.
Следователи сообщили 30-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нападение, новости Харькова, подозрение, полиция;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.".