Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 11 июня потерпевший приехал в областной центр по делам и познакомился с жителем региона, который предложил ему вечером пойти в подвал дома в Холодногорском районе.

«Во время совместного употребления спиртных напитков злоумышленник попросил у потерпевшего мобильный телефон и, как только он его передал, распилил газ из баллончика в глаза мужчине. 30-летний подозреваемый отобрал у потерпевшего телефон, деньги, документы и сбежал с места происшествия», — выяснили правоохранители.

Копы разыскали предполагаемого нападающего. У него изъяли вещи, принадлежащие потерпевшему.

Следователи сообщили 30-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.