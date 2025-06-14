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Пьяный водитель на Харьковщине хотел откупиться от копов за 5000 гривен – НПУ

Общество 11:31   14.06.2025
Виктория Яковенко
Пьяный водитель на Харьковщине хотел откупиться от копов за 5000 гривен – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение получил 54-летний мужчина. По данным харьковских правоохранителей, фигурант ехал под хмельком, а затем предлагал взятку копам.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в селе Терновая копы остановили водителя автомобиля «ВАЗ», который нарушал правила дорожного движения.

«Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. При оформлении админматериалов правонарушитель попытался договориться с полицейскими и предложил 5 тысяч гривен. Полицейские неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности, однако он продолжал предлагать деньги», – отметили в полиции.

На месте на водителя составили протокол по статье 130 КУоАП. А 12 июня мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 11:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 54-летний мужчина. По данным харьковских правоохранителей, фигурант ехал под хмельком, а затем предлагал взятку копам.".