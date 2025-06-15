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Теплее, но еще с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июня

Погода 20:03   15.06.2025
Елена Нагорная
Теплее, но еще с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июня Фото: Василий Голосный

В понедельник, 16 июня, в Харькове и области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем — умеренный дождь. Местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов, днем — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 20 до 25.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 16 июня, в Харькове и области ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем — умеренный дождь. Местами гроза.".