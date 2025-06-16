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Где сейчас идет бой на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 17:23   16.06.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идет бой на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сейчас отбивают атаку россиян у села Каменка.

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ возле села Степная Новоселовка и в направлении Голубовки и Петропавловки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".