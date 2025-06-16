Где сейчас идет бой на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сейчас отбивают атаку россиян у села Каменка.
На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ возле села Степная Новоселовка и в направлении Голубовки и Петропавловки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".