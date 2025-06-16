Где сейчас идет бой на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сейчас отбивают атаку россиян у села Каменка.

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ возле села Степная Новоселовка и в направлении Голубовки и Петропавловки.