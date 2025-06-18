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Об «опасных сигналах» на севере Харьковщины рассказал Синегубов

Общество 16:17   18.06.2025
Виктория Яковенко
Об «опасных сигналах» на севере Харьковщины рассказал Синегубов Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг уже год прицельно атакует коммунальные и экстренные службы в Купянске. Он объяснил, зачем это делают оккупанты.

«По северу территории это были пока, что единичны случаи. Однако сигналы достаточно опасны. И подразделения ГСЧС, и представители коммунальных служб, в частности облэнерго, — под прицелом врага. Враг не хочет, чтобы была восстановлена ​​электроэнергия, критическая инфраструктура. Он просто «сеет нечисть» по всем нашим территориям. Наши все службы работают, но в тяжелых условиях», — отметил глава ХОВА.

Синегубов также рассказал, что в Харьковской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону.

«Мы сейчас инвентаризируем все «пункти незламності», инвентаризируем количество топлива, генераторов. Если генератор один на «пункт незламності», то этого недостаточно, нужно иметь резерв. Конечно, должны усиливать теплообменники», — уточнил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг уже год прицельно атакует коммунальные и экстренные службы в Купянске. Он объяснил, зачем это делают оккупанты.".