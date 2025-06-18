ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали полсотни военных ВС РФ

О ситуации на севере Харьковской области сообщили в сводке за 18 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 2 авиаудара с применением 3 КАБов, 10 НАР, задействовали 150 дронов-камикадзе, также осуществили 724 обстрела позиций защитников Украины. Враг три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое», – пишут СОУ.

Потери оккупантов в живой силе за сутки: 50 военных, 25 из них – убиты.

Украинские защитники уничтожили 104 единицы вооружения и военной техники ВС РФ: 14 авто, арсистему, 171 укрытие, два места для хранения горюче-смазочных материалов.