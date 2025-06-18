ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали полсотни военных ВС РФ
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на севере Харьковской области сообщили в сводке за 18 июня в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 2 авиаудара с применением 3 КАБов, 10 НАР, задействовали 150 дронов-камикадзе, также осуществили 724 обстрела позиций защитников Украины. Враг три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое», – пишут СОУ.
Потери оккупантов в живой силе за сутки: 50 военных, 25 из них – убиты.
Украинские защитники уничтожили 104 единицы вооружения и военной техники ВС РФ: 14 авто, арсистему, 171 укрытие, два места для хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на севере Харьковской области сообщили в сводке за 18 июня в ОТГВ «Харьков».".