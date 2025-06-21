В Ольшанах мужчина украл ВАЗ знакомой и увез его в Харьков
В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: сообщение о том, что кто-то угнал машину ВАЗ-2108, получили от владелицы, жительницы села Ольшаны.
Свое авто, ВАЗ-2108, оставила открытым возле дома. Ключи оставила внутри, добавила женщина.
В ходе поисков угнанную машину правоохранители нашли уже в Харькове. Как оказалось, ее украл 58-летний односельчанин женщины. К тому же, он оказался знакомым потерпевшей.
«Следователи отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.
Мужчине уже вручили подозрение.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, полиция, угнал авто, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 18:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: сообщение о том, что кто-то угнал машину ВАЗ-2108, получили от владелицы, жительницы села Ольшаны.".