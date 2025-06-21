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В Ольшанах мужчина украл ВАЗ знакомой и увез его в Харьков

Происшествия 18:40   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Ольшанах мужчина украл ВАЗ знакомой и увез его в Харьков

В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: сообщение о том, что кто-то угнал машину ВАЗ-2108, получили от владелицы, жительницы села Ольшаны.

Свое авто, ВАЗ-2108, оставила открытым возле дома. Ключи оставила внутри, добавила женщина.

В ходе поисков угнанную машину правоохранители нашли уже в Харькове. Как оказалось, ее украл 58-летний односельчанин женщины. К тому же, он оказался знакомым потерпевшей.

«Следователи отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Мужчине уже вручили подозрение.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 18:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили: сообщение о том, что кто-то угнал машину ВАЗ-2108, получили от владелицы, жительницы села Ольшаны.".