Новости Харькова — главное 22 июня: Терехов рассказал о сносе домов в Харькове

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

16:48

Генштаб сообщил о шести атаках на севере Харьковщины

«На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки», — проинформировали в сводке ГШ на 16:00 22 июня.

16:21

Сносить дома в Харькове помогают японцы и корейцы — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, сколько домов в Харькове не подлежит восстановлению и какие уже начали демонтировать.

«Есть дома, которые невозможно отстроить, их легче снести. Мы такой процесс уже начали. Сейчас у нас есть 30 домов, которые будут подлежать обязательному сносу. Часть мы уже начали сносить. Это и Северная Салтовка – Ужвий, 82, и Пятихатки – заканчиваем снос дома. Таких домов пока 30, но я считаю, что еще будут дома, потому что сначала делается инструментальная экспертиза, потом, если мы видим, что этот дом в пограничном состоянии, то должны сделать экономическую экспертизу по финансовой целесообразности восстановления либо сноса того или иного дома. Кстати, я хочу очень поблагодарить наших партнеров. Это агентство ПРООН, это правительства Кореи и Японии, которые присоединились к этой работе. Благодаря им мы очень многое финансируем и сносим эти дома», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

15:06

В Двуречной есть ВСУ и остаются жители — информация военной администрации

Говорить о полной оккупации Двуречной нельзя, заявила в эфире «Суспільного» начальница Дворичанской поселковой военной администрации Галина Турбаба.

«В самую Двуречную мы уже долгое время не заезжали, потому что там велись активные боевые действия. И сейчас там идут активные боевые действия. О полной оккупации Двуречной мы говорить не можем. Там находятся войска наши, Вооруженные силы, наши защитники. Бои продолжаются. И еще люди там остаются. До Нового года мы насчитывали где-то до 60 жителей, потом 45. Сейчас, по информации, поступающей от местных жителей, когда кто-то из двуречан выходит на связь, где-то 17 человек находятся на территории самой Двуречной», — рассказала Турбаба.

08:29

Синегубов сообщил, чем атаковали регион в течение суток

«За прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек. В пос. Старый Салтов погиб 77-летний мужчина», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Для террора мирного населения в Харьковской области россияне использовали авиабомбы, неуправляемые ракеты и БпЛА разных типов.

08:14

ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ

«На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев. На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Голубовки», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня.

Кроме того, было значительное количество авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов: Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное и Меловое.

07:15

Ночь в Харькове прошла с одной короткой тревогой

Ночью в Харькове один раз объявляли воздушную тревогу. После отбоя в 23:33 сирены молчали до 05:05. Тревога под утро предупреждала об угрозе применения врагом баллистического оружия.

В 05:31 дали отбой. Также тревог ночью не было и в Харьковской области. «Шахедов» над территорией региона не фиксировали. Налет на территорию Украины был, но не масштабный — вечером 21 июня. В течение ночи об угрозе БпЛА предупреждали только Одесскую область.

По состоянию на 07:15 воздушной тревоги в Харьковской области нет.