Дождь, гроза, возможны град и шквалы: погода в Харькове и области на 26 июня
Фото: Василий Голосный
В четверг, 26 июня, в Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь с грозой. По области такая же погода, днем местами также могут быть град и шквалы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 19 до 24.
Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 26 июня, в Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь с грозой.".