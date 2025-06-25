Дождь, гроза, возможны град и шквалы: погода в Харькове и области на 26 июня

В четверг, 26 июня, в Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь с грозой. По области такая же погода, днем местами также могут быть град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 19 до 24.

Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.