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Дождь, гроза, возможны град и шквалы: погода в Харькове и области на 26 июня

Погода 20:21   25.06.2025
Елена Нагорная
Дождь, гроза, возможны град и шквалы: погода в Харькове и области на 26 июня Фото: Василий Голосный

В четверг, 26 июня, в Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь с грозой. По области такая же погода, днем местами также могут быть град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 19 до 24.

Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Читайте также: В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару

Автор: Елена Нагорная
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Дождь, гроза, возможны град и шквалы: погода в Харькове и области на 26 июня

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 26 июня, в Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь с грозой.".