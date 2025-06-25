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Дощ, гроза, можливі град і шквали: погода в Харкові та області на 26 червня

Погода 20:21   25.06.2025
Олена Нагорна
Дощ, гроза, можливі град і шквали: погода в Харкові та області на 26 червня Фото: Василь Голосний

У четвер, 26 червня, у Харкові вночі очікують короткочасний дощ, удень невеликий короткочасний дощ із грозою. В області така ж погода, вдень місцями також можуть бути град та шквали.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – від 19 до 21, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 14 до 19 градусів, денна – від 19 до 24.

Вітер південно-західний з переходом вдень у північно-західний – 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 20:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 26 червня, у Харкові вночі очікують короткочасний дощ, удень невеликий короткочасний дощ із грозою.".