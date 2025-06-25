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Госпродпотребслужба обратилась к аграриям Харьковщины: кто активизировался

Общество 15:11   25.06.2025
Виктория Яковенко
Госпродпотребслужба обратилась к аграриям Харьковщины: кто активизировался Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждают об активизации саранчи. Поэтому в управлении призывают аграриев и органов местного самоуправления усилить мониторинг сельхозугодий.

По данным специалистов, эти насекомые повреждают злаковые культуры: кукурузу, просо, пшеницу, сорго и т.п.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют обследовать земли, обочины, поймы и пастбища, а также проводить утренние и вечерние обследования потенциальных мест расселения, а при фиксации численности следует немедленно обращаться в управление.

«При необходимости – применять разрешенные инсектициды в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов; осенью — проводить агротехнические мероприятия. В фазе личинок саранча малоподвижна – их легче локализовать. Своевременное реагирование позволяет предотвратить потери урожая», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждают об активизации саранчи. ".