Госпродпотребслужба обратилась к аграриям Харьковщины: кто активизировался

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждают об активизации саранчи. Поэтому в управлении призывают аграриев и органов местного самоуправления усилить мониторинг сельхозугодий.

По данным специалистов, эти насекомые повреждают злаковые культуры: кукурузу, просо, пшеницу, сорго и т.п.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют обследовать земли, обочины, поймы и пастбища, а также проводить утренние и вечерние обследования потенциальных мест расселения, а при фиксации численности следует немедленно обращаться в управление.

«При необходимости – применять разрешенные инсектициды в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов; осенью — проводить агротехнические мероприятия. В фазе личинок саранча малоподвижна – их легче локализовать. Своевременное реагирование позволяет предотвратить потери урожая», — говорится в сообщении.