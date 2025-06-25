Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався

Суспільство 15:11   25.06.2025
Вікторія Яковенко
Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області

В ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджають про активізацію саранових. Тож в управлінні закликають аграріїв та органів місцевого самоврядування посилити моніторинг сільгоспугідь.

За даними фахівців, ці комахи пошкоджують злакові культури: кукурудзу, просо, пшеницю, сорго тощо.

У Держпродспоживслужбі рекомендують обстежувати неорані землі, узбіччя, заплави та пасовища, також проводити ранкові та вечірні обстеження потенційних місць розселення, а за фіксації чисельності слід негайно звертатись до управління.

«За потреби — застосовувати дозволені інсектициди відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів; восени — проводити агротехнічні заходи (оранка, дискування). У фазі личинок саранові малорухливі — їх легше локалізувати. Своєчасне реагування дозволяє запобігти втратам врожаю», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Харківщині розвивається головний шкідник – термінове звернення ДПСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
26.06.2025, 14:50
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
26.06.2025, 14:23
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26.06.2025, 13:33
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
26.06.2025, 10:15
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
26.06.2025, 13:05
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2025, 06:00

Новини за темою:

12:11
На Харківщині розвивається головний шкідник – термінове звернення ДПСУ
12:08
У місті на Харківщині ввели карантин: скажений кіт покусав власницю
18:16
Не купувати свіже м’ясо за оголошеннями в соцмережах закликали харків’ян
16:13
На Харківщині розкидають приманки з вакциною для тварин: чи безпечні вони
14:16
У Європі фіксують небезпечне захворювання: харків’ян просять бути обережними

Ви читали новину: «Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджають про активізацію саранових. ".