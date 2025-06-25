Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався

В ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджають про активізацію саранових. Тож в управлінні закликають аграріїв та органів місцевого самоврядування посилити моніторинг сільгоспугідь.

За даними фахівців, ці комахи пошкоджують злакові культури: кукурудзу, просо, пшеницю, сорго тощо.

У Держпродспоживслужбі рекомендують обстежувати неорані землі, узбіччя, заплави та пасовища, також проводити ранкові та вечірні обстеження потенційних місць розселення, а за фіксації чисельності слід негайно звертатись до управління.

«За потреби — застосовувати дозволені інсектициди відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів; восени — проводити агротехнічні заходи (оранка, дискування). У фазі личинок саранові малорухливі — їх легше локалізувати. Своєчасне реагування дозволяє запобігти втратам врожаю», – йдеться у повідомленні.