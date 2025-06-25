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Женщина на Харьковщине умерла от ножевого ранения, подозревают ее сына

Происшествия 16:15   25.06.2025
Виктория Яковенко
Женщина на Харьковщине умерла от ножевого ранения, подозревают ее сына Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области задержали 40-летнего мужчину. Правоохранители полагают, что он смертельно ранил мать.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в поселке Кегичевка в одном из частных домов между матерью и сыном возник конфликт.

«Во время ссоры мужчина нанес матери удар ножом в живот. Женщину госпитализировали в городскую больницу, однако потерпевшая умерла от полученных телесных повреждений», — рассказали правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали 40-летнего мужчину. Правоохранители полагают, что он смертельно ранил мать.".