Женщина на Харьковщине умерла от ножевого ранения, подозревают ее сына

В Харьковской области задержали 40-летнего мужчину. Правоохранители полагают, что он смертельно ранил мать.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в поселке Кегичевка в одном из частных домов между матерью и сыном возник конфликт.

«Во время ссоры мужчина нанес матери удар ножом в живот. Женщину госпитализировали в городскую больницу, однако потерпевшая умерла от полученных телесных повреждений», — рассказали правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.