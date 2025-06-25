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Жінка на Харківщині померла від ножового поранення, підозрюють її сина

Події 16:15   25.06.2025
Вікторія Яковенко
Жінка на Харківщині померла від ножового поранення, підозрюють її сина Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині затримали 40-річного чоловіка. Правоохоронці вважають, що він смертельно поранив матір.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в селищі Кегичівка в одному з приватних будинків між матір’ю та сином виник конфлікт.

«Під час сварки чоловік завдав матері удар ножем у живіт. Жінку госпіталізували до міської лікарні, однак, потерпіла померла від отриманих тілесних ушкоджень», – розповіли правоохоронці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми.

Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 40-річного чоловіка. Правоохоронці вважають, що він смертельно поранив матір.".