Жінка на Харківщині померла від ножового поранення, підозрюють її сина
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині затримали 40-річного чоловіка. Правоохоронці вважають, що він смертельно поранив матір.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в селищі Кегичівка в одному з приватних будинків між матір’ю та сином виник конфлікт.
«Під час сварки чоловік завдав матері удар ножем у живіт. Жінку госпіталізували до міської лікарні, однак, потерпіла померла від отриманих тілесних ушкоджень», – розповіли правоохоронці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми.
Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 40-річного чоловіка. Правоохоронці вважають, що він смертельно поранив матір.".