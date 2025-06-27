Дожди, гроза, местами град и шквалы: погода в Харькове и области на 28 июня
Фото: Василий Голосный
В субботу, 28 июня, в Харькове небольшие дожди пройдут и днем, и ночью. Гроза. По области также будет дождливо, местами град и шквалы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 19 до 24.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 28 июня, в Харькове небольшие дожди пройдут и днем, и ночью. Гроза. По области также будет дождливо, местами град и шквалы.".