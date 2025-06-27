Дожди, гроза, местами град и шквалы: погода в Харькове и области на 28 июня

В субботу, 28 июня, в Харькове небольшие дожди пройдут и днем, и ночью. Гроза. По области также будет дождливо, местами град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 19 до 24.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.