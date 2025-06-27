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Дощі, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 28 червня

Погода 19:56   27.06.2025
Олена Нагорна
Дощі, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 28 червня Фото: Василь Голосний

У суботу, 28 червня, у Харкові невеликі дощі пройдуть і вдень, і вночі. Гроза. По області також дощитиме, місцями град та шквали.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 12 до 17 градусів, денна – від 19 до 24 градусів.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 19:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 28 червня, у Харкові невеликі дощі пройдуть і вдень, і вночі. Гроза. По області також дощитиме, місцями град та шквали.".