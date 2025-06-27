Дощі, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 28 червня

У суботу, 28 червня, у Харкові невеликі дощі пройдуть і вдень, і вночі. Гроза. По області також дощитиме, місцями град та шквали.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 12 до 17 градусів, денна – від 19 до 24 градусів.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.