Дощі, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 28 червня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 28 червня, у Харкові невеликі дощі пройдуть і вдень, і вночі. Гроза. По області також дощитиме, місцями град та шквали.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 19 до 24 градусів.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 28 червня, у Харкові невеликі дощі пройдуть і вдень, і вночі. Гроза. По області також дощитиме, місцями град та шквали.".