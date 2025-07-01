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Новые школьные автобусы получила Харьковщина: каким лицеям передали (фото)

Общество 13:14   01.07.2025
Виктория Яковенко
Новые школьные автобусы получила Харьковщина: каким лицеям передали (фото) Фото: Олег Синегубов

Первые четыре автобуса на 28 мест получили лицеи Берестинского района: Слобожанский лицей Кегичевской громады, Петровский лицей Натальинской громады, Николаевский лицей Зачепиловской громады и Берестинский лицей №5.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в 2025 году регион получит 18 школьных автобусов, 14 из которых — инклюзивные.

«Школьный транспорт здесь необходим: он позволяет безопасно подвозить учеников из соседних населенных пунктов, расширяя доступ к офлайн-образованию», — отметил Синегубов.

Сообщается, что транспорт приобрели за счет субвенции из госбюджета и софинансированию бюджетов громад области.

школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые четыре автобуса на 28 мест получили лицеи Берестинского района".