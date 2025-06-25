«Мы первые» — Синегубов о строительстве подземного детсада на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона раскрыл планы о строительстве подземных учебных заведений в регионе.
По его данным, до конца года планируют построить 38 школ под землей, семь из них – в Харькове. В частности, в июле должны заработать пять таких учебных заведений.
«У нас есть уникальный проект по подземному детскому саду, рассчитанному на 500 детей. Мы первые, которые строят по примеру подземных школ», – подчеркнул Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Отметим, что в ХОВА сообщали, что Харьковщину посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Среди ряда объектов он осмотрел детский сад «Теремок» в Песочинской громаде.
«В заведении идет масштабная реконструкция — возводится укрытие, соединенное крытыми переходами с обоими корпусами. В защитном сооружении будут четыре учебные комнаты, столовая, медпункт, душевые, санузлы и лифт для маломобильных детей», — рассказали в администрации.
«Также у нас еще есть 30 новых проектов на новые подземные школы. И будем общаться с правительством, профильными министерствами, чтобы начать эту работу», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: детский сад, Олег Синегубов, подземная школа, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона раскрыл планы о строительстве подземных учебных заведений в регионе.".