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«Мы первые» — Синегубов о строительстве подземного детсада на Харьковщине

Общество 15:38   25.06.2025
Виктория Яковенко
«Мы первые» — Синегубов о строительстве подземного детсада на Харьковщине Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона раскрыл планы о строительстве подземных учебных заведений в регионе.

По его данным, до конца года планируют построить 38 школ под землей, семь из них – в Харькове. В частности, в июле должны заработать пять таких учебных заведений.

«У нас есть уникальный проект по подземному детскому саду, рассчитанному на 500 детей. Мы первые, которые строят по примеру подземных школ», – подчеркнул Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим, что в ХОВА сообщали, что Харьковщину посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Среди ряда объектов он осмотрел детский сад «Теремок» в Песочинской громаде.

подземные школы на Харьковщине
Фото: ХОВА
подземные школы на Харьковщине
Фото: ХОВА
подземные школы на Харьковщине
Фото: ХОВА

«В заведении идет масштабная реконструкция — возводится укрытие, соединенное крытыми переходами с обоими корпусами. В защитном сооружении будут четыре учебные комнаты, столовая, медпункт, душевые, санузлы и лифт для маломобильных детей», — рассказали в администрации.

«Также у нас еще есть 30 новых проектов на новые подземные школы. И будем общаться с правительством, профильными министерствами, чтобы начать эту работу», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона раскрыл планы о строительстве подземных учебных заведений в регионе.".