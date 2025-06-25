«Ми перші» – Синєгубов про будівництво підземного дитсадка на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розкрив плани щодо будівництва підземних закладів освіти в регіоні.

За його даними, до кінця року планують звести 38 шкіл під землею, сім з них – у Харкові. Зокрема, у липні має запрацювати в області п’ять таких закладів освіти.

«У нас є унікальний проєкт щодо підземного дитячого садочку, розрахованого на 500 дітей. Ми перші, які будуємо за прикладом підземних шкіл», – підкреслив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Зазначимо: у ХОВА повідомляли, що Харківщину відвідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Серед низки об’єктів він оглянув дитсадок «Теремок» у Пісочинській громаді.

«В закладі триває масштабна реконструкція — зводиться укриття, з’єднане критими переходами з обома корпусами. У захисній споруді буде чотири навчальні кімнати, їдальня, медпункт, душові, санвузли та ліфт для маломобільних дітей», – розповіли в адміністрації.

«Також у нас ще є 30 нових проєктів на нові підземні школи. І будемо звертатися до уряду, профільних міністерств, щоб розпочати цю роботу», – зазначив Синєгубов.