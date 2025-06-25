«Ми перші» – Синєгубов про будівництво підземного дитсадка на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розкрив плани щодо будівництва підземних закладів освіти в регіоні.
За його даними, до кінця року планують звести 38 шкіл під землею, сім з них – у Харкові. Зокрема, у липні має запрацювати в області п’ять таких закладів освіти.
«У нас є унікальний проєкт щодо підземного дитячого садочку, розрахованого на 500 дітей. Ми перші, які будуємо за прикладом підземних шкіл», – підкреслив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Зазначимо: у ХОВА повідомляли, що Харківщину відвідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Серед низки об’єктів він оглянув дитсадок «Теремок» у Пісочинській громаді.
«В закладі триває масштабна реконструкція — зводиться укриття, з’єднане критими переходами з обома корпусами. У захисній споруді буде чотири навчальні кімнати, їдальня, медпункт, душові, санвузли та ліфт для маломобільних дітей», – розповіли в адміністрації.
«Також у нас ще є 30 нових проєктів на нові підземні школи. І будемо звертатися до уряду, профільних міністерств, щоб розпочати цю роботу», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детский сад, Олег Синегубов, подземная школа, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розкрив плани щодо будівництва підземних закладів освіти в регіоні.".