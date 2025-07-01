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Нові шкільні автобуси отримала Харківщина: яким ліцеям передали (фото)

Суспільство 13:14   01.07.2025
Вікторія Яковенко
Нові шкільні автобуси отримала Харківщина: яким ліцеям передали (фото) Фото: Олег Синєгубов

Перші чотири автобуси на 28 місць отримали ліцеї Берестинського району: Слобожанський ліцей Кегичівської громади, Петрівський ліцей Наталинської громади, Миколаївський ліцей Зачепилівської громади та Берестинський ліцей №5.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, загалом у 2025 році регіон отримає 18 шкільних автобусів, 14 з яких — інклюзивні.

«Шкільний транспорт тут є необхідністю: він дає змогу безпечно підвозити учнів із сусідніх населених пунктів, розширюючи доступ до офлайн-освіти», – зазначив Синєгубов.

Повідомляється, що транспорт придбали за кошти субвенції з держбюджету та співфінансування бюджетів громад області.

школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
школьные автобусы на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші чотири автобуси на 28 місць отримали ліцеї Берестинського району".