Нові шкільні автобуси отримала Харківщина: яким ліцеям передали (фото)

Перші чотири автобуси на 28 місць отримали ліцеї Берестинського району: Слобожанський ліцей Кегичівської громади, Петрівський ліцей Наталинської громади, Миколаївський ліцей Зачепилівської громади та Берестинський ліцей №5.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, загалом у 2025 році регіон отримає 18 шкільних автобусів, 14 з яких — інклюзивні.

«Шкільний транспорт тут є необхідністю: він дає змогу безпечно підвозити учнів із сусідніх населених пунктів, розширюючи доступ до офлайн-освіти», – зазначив Синєгубов.

Повідомляється, що транспорт придбали за кошти субвенції з держбюджету та співфінансування бюджетів громад області.