ЦПАУ для переселенцев в Харькове: с какими вопросами там помогут – Терехов

В Харькове заработал центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в первый день его посетили 130 переселенцев.

В эфире нацмарафона городской голова объяснил, что открыли этот ЦПАУ из-за спроса населения.

«Вопросы отличаются от тех, с которыми приходят харьковчане. Мы организовали так работу этого ЦПАУ, что мы можем оформлять «єВідновлення», и предоставлять консультации, работают сотрудники Пенсионного фонда, Центра занятости. С каждым днем посетителей становится все больше и больше», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, решение о создании ЦПАУ для переселенцев приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета. Сообщалось, что это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг.