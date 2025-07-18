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ЦПАУ для переселенцев в Харькове: с какими вопросами там помогут – Терехов

Общество 12:51   18.07.2025
Виктория Яковенко
ЦПАУ для переселенцев в Харькове: с какими вопросами там помогут – Терехов Скриншот

В Харькове заработал центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в первый день его посетили 130 переселенцев.

В эфире нацмарафона городской голова объяснил, что открыли этот ЦПАУ из-за спроса населения.

«Вопросы отличаются от тех, с которыми приходят харьковчане. Мы организовали так работу этого ЦПАУ, что мы можем оформлять «єВідновлення», и предоставлять консультации, работают сотрудники Пенсионного фонда, Центра занятости. С каждым днем посетителей становится все больше и больше», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, решение о создании ЦПАУ для переселенцев приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета. Сообщалось, что это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 12:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заработал центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в первый день его посетили 130 переселенцев.".