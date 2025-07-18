ЦПАУ для переселенцев в Харькове: с какими вопросами там помогут – Терехов
В Харькове заработал центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в первый день его посетили 130 переселенцев.
В эфире нацмарафона городской голова объяснил, что открыли этот ЦПАУ из-за спроса населения.
«Вопросы отличаются от тех, с которыми приходят харьковчане. Мы организовали так работу этого ЦПАУ, что мы можем оформлять «єВідновлення», и предоставлять консультации, работают сотрудники Пенсионного фонда, Центра занятости. С каждым днем посетителей становится все больше и больше», – подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, решение о создании ЦПАУ для переселенцев приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета. Сообщалось, что это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг.
Читайте также: Выезжают ли из Харькова люди, сообщил Терехов (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, переселенцы, цпау;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ЦПАУ для переселенцев в Харькове: с какими вопросами там помогут – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заработал центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в первый день его посетили 130 переселенцев.".