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ЦНАП для переселенців у Харкові: з якими питаннями допоможуть – Терехов

Суспільство 12:51   18.07.2025
Вікторія Яковенко
ЦНАП для переселенців у Харкові: з якими питаннями допоможуть – Терехов Скриншот

У Харкові запрацював центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у перший день його відвідали 130 переселенців.

В етері нацмарафону міський голова пояснив, що відкрили цей ЦНАП через попит населення.

«Питання відрізняються від тих з якими приходять харків’яни. Ми організували так роботу цього ЦНАПу, що ми можемо оформлювати «єВідновлення», і надавати консультації, працюють працівники Пенсійного фонду, Центру зайнятості. З кожним днем відвідувачів стає все більше і більше», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, рішення про створення ЦНАПу для переселенців ухвалили 11 червня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Повідомлялося, що це буде 12-й підрозділ Центру надання адміністративних послуг міста Харкова. Він працюватиме на Гімназійній набережній, 22.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ЦНАП для переселенців у Харкові: з якими питаннями допоможуть – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові запрацював центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у перший день його відвідали 130 переселенців.".