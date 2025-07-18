ЦНАП для переселенців у Харкові: з якими питаннями допоможуть – Терехов
У Харкові запрацював центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у перший день його відвідали 130 переселенців.
В етері нацмарафону міський голова пояснив, що відкрили цей ЦНАП через попит населення.
«Питання відрізняються від тих з якими приходять харків’яни. Ми організували так роботу цього ЦНАПу, що ми можемо оформлювати «єВідновлення», і надавати консультації, працюють працівники Пенсійного фонду, Центру зайнятості. З кожним днем відвідувачів стає все більше і більше», – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, рішення про створення ЦНАПу для переселенців ухвалили 11 червня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Повідомлялося, що це буде 12-й підрозділ Центру надання адміністративних послуг міста Харкова. Він працюватиме на Гімназійній набережній, 22.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові запрацював центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у перший день його відвідали 130 переселенців.".