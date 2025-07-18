ЦНАП для переселенців у Харкові: з якими питаннями допоможуть – Терехов

У Харкові запрацював центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у перший день його відвідали 130 переселенців.

В етері нацмарафону міський голова пояснив, що відкрили цей ЦНАП через попит населення.

«Питання відрізняються від тих з якими приходять харків’яни. Ми організували так роботу цього ЦНАПу, що ми можемо оформлювати «єВідновлення», і надавати консультації, працюють працівники Пенсійного фонду, Центру зайнятості. З кожним днем відвідувачів стає все більше і більше», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, рішення про створення ЦНАПу для переселенців ухвалили 11 червня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Повідомлялося, що це буде 12-й підрозділ Центру надання адміністративних послуг міста Харкова. Він працюватиме на Гімназійній набережній, 22.