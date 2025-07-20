На Харьковщине идет бой, две атаки военных РФ уже отбили — Генштаб ВСУ
Трижды с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается атака российских захватчиков в районе Волчанска.
На Купянском направлении было две атаки оккупантов — в районе Кондрашовки и в направлении Купянска.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях россияне атаковали десять раз. По данным американского Института изучения войны, Ни на одном из направлений в Харьковской области 19 июля военные РФ не имели подтвержденного продвижения. Аналитики не подтверждают заявления россиян о продвижении на Купянском направлении из Двуречной в сторону Кутьковки и на северо-запад от Степовой Новоселовки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 16:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".