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На Харьковщине идет бой, две атаки военных РФ уже отбили — Генштаб ВСУ

Фронт 16:15   20.07.2025
Елена Нагорная
На Харьковщине идет бой, две атаки военных РФ уже отбили — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Трижды с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается атака российских захватчиков в районе Волчанска.

На Купянском направлении было две атаки оккупантов — в районе Кондрашовки и в направлении Купянска.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях россияне атаковали десять раз. По данным американского Института изучения войны, Ни на одном из направлений в Харьковской области 19 июля военные РФ не имели подтвержденного продвижения. Аналитики не подтверждают заявления россиян о продвижении на Купянском направлении из Двуречной в сторону Кутьковки и на северо-запад от Степовой Новоселовки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".