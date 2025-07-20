На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ

Тричі від початку доби атакували російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дві атаки окупантів – у районі Кіндрашівки та у напрямку Куп’янська.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни атакували десять разів. За даними американського Інституту вивчення війни, на жодному з напрямків у Харківській області 19 липня військові РФ не мали підтвердженого просування. Аналітики не підтверджують заяви росіян щодо просування на Куп’янському напрямку із Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки.