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На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:15   20.07.2025
Олена Нагорна
На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Тричі від початку доби атакували російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дві атаки окупантів – у районі Кіндрашівки та у напрямку Куп’янська.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни атакували десять разів. За даними американського Інституту вивчення війни, на жодному з напрямків у Харківській області 19 липня військові РФ не мали підтвердженого просування. Аналітики не підтверджують заяви росіян щодо просування на Куп’янському напрямку із Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі від початку доби атакували російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".