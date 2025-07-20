На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ
Тричі від початку доби атакували російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку було дві атаки окупантів – у районі Кіндрашівки та у напрямку Куп’янська.
Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни атакували десять разів. За даними американського Інституту вивчення війни, на жодному з напрямків у Харківській області 19 липня військові РФ не мали підтвердженого просування. Аналітики не підтверджують заяви росіян щодо просування на Куп’янському напрямку із Дворічної у бік Кутьківки та на північний захід від Степової Новоселівки.
Читайте також: Мисливці на FPV з’явились на Харківщині, зміни у «шахедах» – огляд фронту
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 16:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі від початку доби атакували російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".