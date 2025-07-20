Парень ворвался в помещение ТЦК на Харьковщине и избил полицейского — НПУ 📹
Видео потасовки с участием гражданских и правоохранителей, которое ранее распространили в соцсетях, прокомментировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщается, что нападавшего задержали.
По данным облуправления Нацполиции, все происходило 20 июля в 1:45 в поселке Кегичевка Берестинского района.
«Во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинский РТЦК и СП для дальнейшего оформления соответствующих материалов. В это время в помещение ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским — ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения», — говорится в публикации.
Видео: Труха⚡️Харьков
По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео потасовки с участием гражданских и правоохранителей, которое ранее распространили в соцсетях, прокомментировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".