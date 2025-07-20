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Молодик увірвався до приміщення ТЦК на Харківщині та побив поліцейського – НПУ

Події 18:23   20.07.2025
Олена Нагорна
Молодик увірвався до приміщення ТЦК на Харківщині та побив поліцейського – НПУ Скриншот

Відео штовханини за участю цивільних та правоохоронців, яке раніше поширили у соцмережах, прокоментували у ГУ Нацполіції у Харківській області. Повідомляється, що нападника затримали.

За даними облуправління Нацполіції, все відбувалося 20 липня о 1:45 у селищі Кегичівка Берестинського району.

“Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського РТЦК та СП для подальшого оформлення відповідних матеріалів. У цей час до приміщення увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським – вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження”, – йдеться у публікації.

Відео: Труха⚡️Харків

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує до п’яти років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Молодик увірвався до приміщення ТЦК на Харківщині та побив поліцейського – НПУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 18:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео штовханини за участю цивільних та правоохоронців, яке раніше поширили у соцмережах, прокоментували у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".