Молодик увірвався до приміщення ТЦК на Харківщині та побив поліцейського – НПУ

Відео штовханини за участю цивільних та правоохоронців, яке раніше поширили у соцмережах, прокоментували у ГУ Нацполіції у Харківській області. Повідомляється, що нападника затримали.

За даними облуправління Нацполіції, все відбувалося 20 липня о 1:45 у селищі Кегичівка Берестинського району.

“Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського РТЦК та СП для подальшого оформлення відповідних матеріалів. У цей час до приміщення увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським – вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження”, – йдеться у публікації.

Відео: Труха⚡️Харків

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує до п’яти років тюрми.