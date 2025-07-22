Сколько детей в Харькове смогут ходить в школу хотя бы иногда, рассказал мэр

15 тысяч школьников в Харькове охватят смешанным обучением в этом году, проинформировал городской голова Игорь Терехов.

«Сегодня мы имеем огромный, я бы сказал, безумный спрос на то, чтобы дети учились. И только в первый класс уже записались 5250 детей, которые 1 сентября пойдут в подземные наши школы. Кроме этого, хочу сказать, что на дистанционном обучении сегодня мы учим 91 тысячу детей, и 15 тысяч детей будут охватываться комбинированным обучением: у них будет возможность учиться и дистанционно – некоторые дни в неделю, а в другие дни они будут ходить в подземные школы», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он повторил обещание открыть до 1 сентября в городе еще три подземные школы. В таком случае их количество возрастет до семи. Продолжит работать и метрошкола — на шести станциях подземки.

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Напомним, на днях Министерство образования и науки Украины отменило свой приказ № 1112 и изъяло некоторые нормы из приказа № 1115. Изменения коснулись дистанционной учебы. Отменить документы обещал перед назначением первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города было среди тех, кто инициировал этот процесс. Что изменится для школьников и учителей, сообщила пресс-служба Минобразования.