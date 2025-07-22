Сколько детей в Харькове смогут ходить в школу хотя бы иногда, рассказал мэр
15 тысяч школьников в Харькове охватят смешанным обучением в этом году, проинформировал городской голова Игорь Терехов.
«Сегодня мы имеем огромный, я бы сказал, безумный спрос на то, чтобы дети учились. И только в первый класс уже записались 5250 детей, которые 1 сентября пойдут в подземные наши школы. Кроме этого, хочу сказать, что на дистанционном обучении сегодня мы учим 91 тысячу детей, и 15 тысяч детей будут охватываться комбинированным обучением: у них будет возможность учиться и дистанционно – некоторые дни в неделю, а в другие дни они будут ходить в подземные школы», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он повторил обещание открыть до 1 сентября в городе еще три подземные школы. В таком случае их количество возрастет до семи. Продолжит работать и метрошкола — на шести станциях подземки.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Выпускной в укрытии: где и каким видит свое будущее молодежь Харькова (видео)
Напомним, на днях Министерство образования и науки Украины отменило свой приказ № 1112 и изъяло некоторые нормы из приказа № 1115. Изменения коснулись дистанционной учебы. Отменить документы обещал перед назначением первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города было среди тех, кто инициировал этот процесс. Что изменится для школьников и учителей, сообщила пресс-служба Минобразования.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, образование, терехов, учеба, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько детей в Харькове смогут ходить в школу хотя бы иногда, рассказал мэр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 20:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 тысяч школьников в Харькове охватят смешанным обучением в этом году, проинформировал городской голова Игорь Терехов".