Скільки дітей у Харкові зможуть ходити до школи бодай іноді, розповів мер

15 тисяч школярів у Харкові охоплять цьогоріч змішаним навчанням, поінформував міський голова Ігор Терехов.

“Сьогодні ми маємо величезний, я б сказав, шалений попит на те, щоб діти навчалися, і тільки до першого класу вже записалися 5250 дітей, які 1 вересня підуть до підземних наших шкіл. Крім цього, хочу сказати, що на дистанційному навчанні сьогодні ми навчаємо 91 тисячу дітей, і 15 тисяч дітей будуть охоплюватися комбінованим навчанням: у них буде можливість вчитися й дистанційно – деякі дні на тиждень, а в інші дні вони будуть ходити до підземних шкіл“, – повідомив Терехов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він повторив обіцянку відкрити до 1 вересня в місті ще три підземні школи. У такому разі їхня кількість зросте до семи. Продовжить працювати й метрошкола – на шести станціях підземки.

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Нагадаємо, днями Міністерство освіти й науки України скасовувало свій наказ № 1112 та вилучило деякі норми із наказу № 1115. Зміни торкнулися дистанційного навчання. Скасувати документи обіцяв перед призначенням перший віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров. А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що керівництво міста було серед тих, хто ініціював цей процес. Що зміниться для школярів та вчителів, повідомила пресслужба Міносвіти.