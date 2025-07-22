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Скільки дітей у Харкові зможуть ходити до школи бодай іноді, розповів мер

Суспільство 20:46   22.07.2025
Оксана Горун
Скільки дітей у Харкові зможуть ходити до школи бодай іноді, розповів мер

15 тисяч школярів у Харкові охоплять цьогоріч змішаним навчанням, поінформував міський голова Ігор Терехов.

Сьогодні ми маємо величезний, я б сказав, шалений попит на те, щоб діти навчалися, і тільки до першого класу вже записалися 5250 дітей, які 1 вересня підуть до підземних наших шкіл. Крім цього, хочу сказати, що на дистанційному навчанні сьогодні ми навчаємо 91 тисячу дітей, і 15 тисяч дітей будуть охоплюватися комбінованим навчанням: у них буде можливість вчитися й дистанційно – деякі дні на тиждень, а в інші дні вони будуть ходити до підземних шкіл“, – повідомив Терехов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він повторив обіцянку відкрити до 1 вересня в місті ще три підземні школи. У такому разі їхня кількість зросте до семи. Продовжить працювати й метрошкола – на шести станціях підземки.

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Нагадаємо, днями Міністерство освіти й науки України скасовувало свій наказ № 1112 та вилучило деякі норми із наказу № 1115. Зміни торкнулися дистанційного навчання. Скасувати документи  обіцяв перед призначенням перший віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров. А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що керівництво міста було серед тих, хто ініціював цей процес. Що зміниться для школярів та вчителів,  повідомила пресслужба Міносвіти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 20:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 тисяч школярів у Харкові охоплять цьогоріч змішаним навчанням, поінформував міський голова Ігор Терехов".