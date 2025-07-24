Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
После «затяжной серии» штормовых предупреждений региональный центр по гидрометеорологии дал прогноз, в котором — ни града, ни грозы, ни шквала.
25 июля в Харькове и области будет обычным летним днем. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет умеренным: 5 – 10 м/с. Также не ожидается экстремальных температур.
В Харькове температура воздуха ночью будет 17 – 22°, днем 29 – 34°. В области: ночью 18 – 20°, днем 30 – 32°.
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Напомним, харьковские синоптики подвели итоги того, как сказалась погода второй декады июля на урожае. По их оценкам, местами в области выпало чрезмерное количество осадков. При этом дожди были неравномерными не только по территории, но и во времени. Несмотря на грозы и ливни, из-за жары на большей части территории области увлажненность метрового слоя почвы была в два-три раза меньше оптимальных показателей. А в центральных и северо-восточных районах на многих площадях продолжалась засуха.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 20:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После «затяжной серии» штормовых предупреждений региональный центр по гидрометеорологии дал прогноз, в котором — ни града, ни грозы, ни шквала".