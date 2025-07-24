Сезон шквалів закінчується: прогноз погоди в Харкові та області на 25 липня
Після “затяжної серії” штормових попереджень регіональний центр із гідрометеорології дав прогноз, у якому – ні граду, ні грози, ні шквалу.
25 липня в Харкові та області буде звичайним літнім днем. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде помірним: 5-10 м/с. Також не очікується екстремальних температур.
У Харкові температура повітря вночі 17 – 22°, вдень 29 – 34°. В області: вночі 18 – 20°, вдень 30 – 32°.
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Раніше харківські синоптики підбили підсумки того, як вплинула погода другої декади липня на врожай. За їхніми оцінками, місцями в області випала надмірна кількість опадів. При цьому дощі були нерівномірними не лише за територією, але й за часом. Попри грози та зливи, через спеку на більшій частині території області зволоженість метрового шару ґрунту була вдвічі-втричі меншою за оптимальні показники. А в центральних і північно-східних районах на багатьох площах тривала посуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 20:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після “затяжної серії” штормових попереджень регіональний центр із гідрометеорології дав прогноз, у якому – ні граду, ні грози, ні шквалу".