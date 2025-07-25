Какие деревья и кустарники собираются купить для Харькова за 10 млн грн

СКП «Харьковзеленстрой» планирует закупить деревьев и кустарников на 9,9 миллиона гривен. Тендер опубликован в системе публичных закупок «ProZorro».

За эти средства должны приобрести:

— 16 австрийских черных сосен «Pinus austriaca nigra» (с системой фиксации растений);

— 1100 горных сосен (Mughus, Pumilio);

— четыре обычные сосны Pinea (с системой фиксации растений);

— 200 узколистных лавровишен сорта «Etna» (с системой фиксации растений);

— 400 перовский сорта «Blue Spire»;

— 5 тысяч снежноягодников сорта «Hancock».

Аукцион должен состояться 31 июля, а поставить деревья и кустарники — до 20 октября.

«Это уже второй раз в этом году «Харьковзеленстрой» делает закупки деревьев, — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр». — До этого на 3,8 миллиона гривен приобрели 49 полевых кленов и 22 черешчатых дуба (все с системой фиксации растений и дренажно-аэрационной системой), которые должны сажать на аллее вдоль площади Свободы и на аллее вдоль сада им. Т. Г. Шевченко — там, где засохли липы и другие деревья».