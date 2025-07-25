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Какие деревья и кустарники собираются купить для Харькова за 10 млн грн

Общество 21:03   25.07.2025
Елена Нагорная
Какие деревья и кустарники собираются купить для Харькова за 10 млн грн На фото горная сосна, источник zelenabuhta.com.ua

СКП «Харьковзеленстрой» планирует закупить деревьев и кустарников на 9,9 миллиона гривен. Тендер опубликован в системе публичных закупок «ProZorro».

За эти средства должны приобрести:

— 16 австрийских черных сосен «Pinus austriaca nigra» (с системой фиксации растений);
— 1100 горных сосен (Mughus, Pumilio);
— четыре обычные сосны Pinea (с системой фиксации растений);
— 200 узколистных лавровишен сорта «Etna» (с системой фиксации растений);
— 400 перовский сорта «Blue Spire»;
— 5 тысяч снежноягодников сорта «Hancock».

Аукцион должен состояться 31 июля, а поставить деревья и кустарники — до 20 октября.

«Это уже второй раз в этом году «Харьковзеленстрой» делает закупки деревьев, — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр». — До этого на 3,8 миллиона гривен приобрели 49 полевых кленов и 22 черешчатых дуба (все с системой фиксации растений и дренажно-аэрационной системой), которые должны сажать на аллее вдоль площади Свободы и на аллее вдоль сада им. Т. Г. Шевченко — там, где засохли липы и другие деревья».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 21:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» планирует закупить деревьев и кустарников на 9,9 миллиона гривен. Тендер опубликован в системе публичных закупок «ProZorro».".