Какие деревья и кустарники собираются купить для Харькова за 10 млн грн
СКП «Харьковзеленстрой» планирует закупить деревьев и кустарников на 9,9 миллиона гривен. Тендер опубликован в системе публичных закупок «ProZorro».
За эти средства должны приобрести:
— 16 австрийских черных сосен «Pinus austriaca nigra» (с системой фиксации растений);
— 1100 горных сосен (Mughus, Pumilio);
— четыре обычные сосны Pinea (с системой фиксации растений);
— 200 узколистных лавровишен сорта «Etna» (с системой фиксации растений);
— 400 перовский сорта «Blue Spire»;
— 5 тысяч снежноягодников сорта «Hancock».
Аукцион должен состояться 31 июля, а поставить деревья и кустарники — до 20 октября.
«Это уже второй раз в этом году «Харьковзеленстрой» делает закупки деревьев, — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр». — До этого на 3,8 миллиона гривен приобрели 49 полевых кленов и 22 черешчатых дуба (все с системой фиксации растений и дренажно-аэрационной системой), которые должны сажать на аллее вдоль площади Свободы и на аллее вдоль сада им. Т. Г. Шевченко — там, где засохли липы и другие деревья».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» планирует закупить деревьев и кустарников на 9,9 миллиона гривен. Тендер опубликован в системе публичных закупок «ProZorro».".