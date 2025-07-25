Які дерева і кущі збираються купити для Харкова за 10 млн грн

СКП «Харківзеленбуд» планує закупити дерев та кущів на 9,9 мільйона гривень. Тендер опублікований у системі публічних закупівель «ProZorro».

За ці кошти хочуть придбати:

– 16 австрійських чорних сосен Pinus austriaca nigra (із системою фіксації рослин);

– 1100 гірських сосен (Mughus, Pumilio);

– чотири звичайні сосни Pinea (із системою фіксації рослин);

– 200 вузьколистих лавровишень сорту “Etna” (із системою фіксації рослин);

– 400 перовскій сорту “Blue Spire”;

– 5 тисяч сніжноягідників сорту “Hancock”.

Аукціон має відбутися 31 липня, а поставити дерева та кущі – до 20 жовтня.

“Це вже вдруге у цьому році “Харківзеленбуд” робить закупи дерев, – коментують у ГО “Харківський антикорупційний центр”. – До цього на 3,8 мільйона гривень придбали 49 польових кленів та 22 черешчаті дуби (усі з системою фіксації рослин та дренажно-аераційною системою), які мають саджати на алеї вздовж майдану Свободи та на алеї вздовж саду ім. Т. Г. Шевченка – там, де всохли липи та інші дерева”.