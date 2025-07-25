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Які дерева і кущі збираються купити для Харкова за 10 млн грн

Суспільство 21:03   25.07.2025
Олена Нагорна
Які дерева і кущі збираються купити для Харкова за 10 млн грн На фото сосна гірська, джерело – zelenabuhta.com.ua

СКП «Харківзеленбуд» планує закупити дерев та кущів на 9,9 мільйона гривень. Тендер опублікований у системі публічних закупівель «ProZorro».

За ці кошти хочуть придбати:

– 16 австрійських чорних сосен Pinus austriaca nigra (із системою фіксації рослин);
– 1100 гірських сосен (Mughus, Pumilio);
– чотири звичайні сосни Pinea (із системою фіксації рослин);
– 200 вузьколистих лавровишень сорту “Etna” (із системою фіксації рослин);
– 400 перовскій сорту “Blue Spire”;
– 5 тисяч сніжноягідників сорту “Hancock”.

Аукціон має відбутися 31 липня, а поставити дерева та кущі – до 20 жовтня.

“Це вже вдруге у цьому році “Харківзеленбуд” робить закупи дерев, – коментують у ГО “Харківський антикорупційний центр”. – До цього на 3,8 мільйона гривень придбали 49 польових кленів та 22 черешчаті дуби (усі з системою фіксації рослин та дренажно-аераційною системою), які мають саджати на алеї вздовж майдану Свободи та на алеї вздовж саду ім. Т. Г. Шевченка – там, де всохли липи та інші дерева”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 21:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП «Харківзеленбуд» планує закупити дерев та кущів на 9,9 мільйона гривень. Тендер опублікований у системі публічних закупівель «ProZorro».".